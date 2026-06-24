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CdM 2026 : Bastian Schweinsteiger accusé d’avoir tenu des propos racistes envers la Côte d’Ivoire

Par Tom Courel
1 min.
Bastian Schweinsteiger @Maxppp

Bastian Schweinsteiger est au fond du trou en Allemagne. En effet, l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich, qui est désormais consultant pour ARD (chaîne allemande) durant la Coupe du Monde 2026, est sous le feu des projecteurs après avoir tenu des propos inappropriés avant la rencontre entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire (2-1). Son analyse n’a pas été remise en cause, mais certains termes employés ont provoqué de vives réactions au pays.

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En décrivant le style de jeu des Éléphants, Schweinsteiger a parlé d’un "football africain" qu’il a qualifié de "peu orthodoxe, un peu sauvage, pas tout à fait tactique". L’utilisation du terme "sauvage" a donc déclenché une polémique outre-Rhin, puisque plusieurs individus ont perçu ses dires comme des propos à connotations racistes et colonialistes. Malgré les critiques, celui-ci n’a pas présenté d’excuse publique et n’a pas été sanctionné par la chaîne. Hier soir, Schweinsteiger était présent à son poste lors du match Angleterre - Ghana (0-0).

Pub. le - MAJ le
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