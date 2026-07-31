L’OL annonce plusieurs arrivées dans le staff

L’Olympique Lyonnais est très actif cet été sur le mercato. Plusieurs joueurs, dont Loïs Openda, sont déjà arrivés entre Rhône et Saône. Mais le club rhodanien renforce aussi son département performance et médical. Les pensionnaires du Groupama Stadium ont officialisé des changements, notamment 4 arrivées, ce vendredi.

La suite après cette publicité

«Le club est heureux d’annoncer le retour d’Antonin Da Fonseca, nommé Directeur de la Performance, après deux saisons passées au LOSC. Préparateur physique de l’OL Féminin entre 2010 et 2014, Antonin Da Fonseca avait ensuite rejoint le groupe professionnel masculin, au sein duquel il a progressivement élargi ses responsabilités durant dix saisons jusqu’à occuper le poste de responsable de la performance et de la préparation physique. L’encadrement médical accueille également le Docteur Emmanuel Dielemans, en provenance du Havre, qui rejoint le staff médical de l’équipe professionnelle. Cette arrivée s’accompagne de la nomination de Yann Fournier au poste de Directeur Médical, avec pour mission de coordonner l’ensemble des activités médicales du club. Le secteur de la nutrition évolue avec l’arrivée de Pierre Mastain, en provenance de l’OGC Nice. L’Olympique Lyonnais tient à remercier chaleureusement Isabelle Mischler, dont la mission s’achèvera dans les prochains jours, pour son professionnalisme, son investissement et la qualité de son travail tout au long de ses huit années passées au club. Enfin, Raphaël Homat, déjà présent la saison passée, interviendra de nouveau régulièrement auprès du groupe professionnel dans le domaine de la préparation mentale afin d’accompagner les joueurs dans leur recherche de performance. A travers ces évolutions, l’Olympique Lyonnais confirme sa volonté de mettre à la disposition du staff de Paulo Fonseca et de son groupe les meilleures conditions de travail afin d’accompagner les ambitions du club.»