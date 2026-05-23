Ligue 1
Ligue 1, Le Mans : le supersub William Harhouz devrait rester
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@Maxppp
Arrivé au Mans l’été dernier en provenance de l’US Lusitanos Saint-Maur (National 3), William Harhouz a rapidement convaincu. L’attaquant de 26 ans a inscrit 4 buts sur ses 10 premiers matchs de Ligue 2, à chaque fois en endossant le rôle de "supersub".
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Si sa saison avait été freinée par une fracture de fatigue du tibia-péroné, le tenant éloigné des terrains pendant environ trois mois, l’ancien joueur du Red Star garde la confiance de ses dirigeants. Selon nos informations, le club compte sur Harhouz pour la saison à venir en Ligue 1. Pour rappel, le Parisien de naissance était notamment passé par la Kings League en juin dernier. Une ascension météorite.
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