Journal du Mercato : ça part dans tous les sens au FC Barcelone

Les infos du jour en France

On débute ce journal du mercato en France, à Rennes où le transfert d'Édouard Mendy (28 ans) n'est toujours pas réglé. Selon RMC Sport, les Blues n'ont toujours pas trouvé d'accord avec le Stade Rennais. De son côté, le gardien sénégalais attend toujours. Pour rappel, il devrait y signer un contrat de 5 ans.

Du côté de Lyon, Jeff Reine-Adélaïde (22 ans) est toujours un joueur de l'OL. Pisté par le Stade Rennais, le milieu de terrain français pourrait finalement quitter le Rhône, mais pas à n'importe quel prix. France Football révèle dans son édition du jour que la direction lyonnaise pourrait laisser filer son joueur contre un chèque de 35 M€.

Enfin, Téléfoot annonce que le Paris Saint-Germain penserait à Boubakary Soumaré (21 ans). Auteur d'une excellente saison 2019-20, le milieu de terrain du LOSC disposerait d'un bon de sortie, et serait également sur les tablettes du Milan AC.

Les infos du jour à l'étranger

On poursuit à l'étranger, à Arsenal où Lucas Torreira (24 ans) devrait quitter le nord de Londres. Sky Sports révèle que l'international uruguayen ferait l'objet de discussion entre les Gunners et le Torino pour un prêt avec option d'achat. À noter que la Fiorentina serait également intéressée par le profil de l'ancien de la Samp.

En Italie, la Roma serait bien partie pour réaliser un gros coup à 50 M€. La Gazzetta dello Sport révèle, ce matin, que les Giallorossi seraient sur le point de s'offrir l'attaquant du Napoli, Arkadiusz Milik (26 ans) pour 20 M€ + 5 M€ de bonus. Les Romains qui seraient également proches d’enrôler le défenseur central de Vérone, Marash Kumbulla (20 ans). Révélation de la dernière saison avec le Hellas, l’international albanais débarquerait sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire de 30 M€.

Enfin du côté de l'Espagne, Gareth Bale (31 ans) aurait enfin accepté de quitter le Real Madrid. Alors qu'il refuse de quitter le Real Madrid, depuis deux ans, la Cadena SER annonce que le Gallois aurait enfin changé d'avis. Sky Sports ajoute que Manchester United serait intéressé à l'idée de se faire prêter le joueur. La balle serait désormais dans le camp de la Casa Blanca.

Le focus du jour à l'étranger

On passe à notre focus du jour. Un focus qui concerne le FC Barcelone, où le mercato part dans tous les sens. Longtemps annoncé au Barça, Lautaro Martinez (23 ans) devrait finalement rester du côté de l'Inter Milan. C'est en tout cas ce que son agent à confié à Sky Sport Italia : « Il n'y a rien avec le Real Madrid, on n'a pas parlé avec eux, ni avec le Barça. Va-t-il rester ? C'est ça. Lautaro reste ici à l'Inter ». Martinez ne viendra donc pas, Edinson Cavani (33 ans) non plus. Libre depuis la fin de son contrat au PSG, l'avant-centre uruguayen aurait proposé ses services au FCB, selon Sport. Une proposition laissée sans suite par la direction catalane.

De son côté, Memphis Depay (26 ans, OL) devrait, lui, débarquer en Catalogne dans les prochains jours. Le Telegraaf révèle, ce matin, que tout serait réglé pour le transfert de l'ancien du PSV. L'OL récupérerait 25 M€, hors bonus, soit un montant correspondant à ce qu’espérait Jean-Michel Aulas pour lâcher sa star.

Toujours dans le sens des arrivées, le dossier menant à Georginio Wijnaldum (29 ans, Liverpool) serait au point mort, tout comme celui menant à Jules Koundé (21 ans, FC Séville) dont la clause fixée à 75 M€ aurait refroidi le club catalan.

Du côté des départs, le Barça aurait trouvé un accord avec l'Inter Milan pour le transfert d'Arturo Vidal (33 ans). La RAC1 a annoncé que cet accord tournerait autour de 500 000€, hors bonus. Le Chilien aurait, par ailleurs, accepté de baisser son salaire pour son retour en Serie A. Enfin, il restera pas mal de joueurs à tenter de faire partir, d'ici le 5 octobre. Samuel Umtiti (26 ans), Martin Braithwaite (29 ans), Jean-Clair Todibo (20 ans), Rafinha (27 ans), Junior Firpo (24 ans), Moussa Wagué (21 ans) ou encore Juan Miranda (20 ans) ne seront pas retenus en cas d'offres. Un dégraissage qui prend du temps, mais qui bloque surtout les potentielles recrues du Barça.

Les principaux officiels du jour

C'est officiel, Bryan Dabo (28 ans) quitte la Fiorentina pour le promu en Serie A, Benevento. L'ancien Montpelliérain s'est engagé jusqu'en 2022 avec la formation de Filippo Inzaghi.

En Allemagne, l'attaquant portugais Gonçalo Paciência (26 ans) s'est engagé avec Schalke 04 sous la forme d'un prêt d'une saison avec option d'achat. Le Lusitanien portera le n° 18.

Branislav Ivanovic (36 ans) est de retour en Premier League. Libre depuis son départ du Zenit, l'international serbe s'est engagé avec West Bromwich Albion pour une saison.

Libre de tout contrat après avoir lancé sa carrière à l'AS Monaco, Moussa Sylla (20 ans) s'est engagé avec la formation hollandaise d'Utrecht. Il a signé jusqu'en 2023 avec une année supplémentaire en option.

