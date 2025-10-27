Menu Rechercher
Barça : nouvelle blessure pour Andreas Christensen

Par Kevin Massampu
1 min.
Andreas Christensen, avec le FC Barcelone. @Maxppp

L’hécatombe continue à Barcelone. Alors que Raphinha, Gavi, Lewandowski et Joan Garcia sont encore indisponibles, un autre nom vient de s’ajouter à la liste des blessés : Andreas Christensen. RAC1 rapporte que l’international danois (78 sélections) a rechuté, et souffre d’une nouvelle blessure, cette fois-ci, au mollet droit. Un pépin physique qui explique son absence du groupe face à l’Olympiakos en Ligue des Champions (victoire, 6-1) et contre le Real Madrid en Liga (défaite, 2-1), alors qu’il avait participé à quelques séances collectives précédant ces deux échéances.

Un nouveau contretemps pour l’ancien joueur de Chelsea, qui avait déjà connu une saison 2024-2025 compliquée, suite à des problèmes au tendon d’Achille. Pour rappel, son contrat avec le FC Barcelone expirera à l’issue de cette saison.

