Chelsea : Luis Enrique pour remplacer Graham Potter ?

À Chelsea, les joueurs se succèdent, les entraîneurs aussi ? Alors que depuis son arrivée Graham Potter n’a pas réussi à redresser le navire, les dirigeants londoniens ont déjà pensé un possible remplaçant. Et comme on aime bien tout ce qui brille chez les Blues, l’entraîneur en question ne peut être qu’un coach renommé : Luis Enrique, selon des informations rapportées par le Daily Mail.

L’ancien stratège du FC Barcelone est au chômage depuis que l’Espagne a été éliminée de la Coupe du monde 2022 et Chelsea « garde un oeil » sur lui. S’il n’a pas décoché de titres avec la Roja, sa sélection a toujours montré un visage séduisant. Avec le Barça, il a notamment remporté la Ligue des champions en 2015, mais aussi deux championnats d’Espagne (2015, 2016).

