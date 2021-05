Euro 2020, Angleterre : Marcus Rashford veut y croire

La suite après cette publicité

Longuement interrogé par Men's Health en Angleterre, Marcus Rashford (23 ans) a évoqué les chances des Three Lions pour l'Euro 2020. Et pour l'attaquant de Manchester United, le moment semble venu d'aller chercher un titre, après la quatrième place lors du dernier Mondial 2018 en Russie.

«Nous avons de bonnes chances. Il y a beaucoup de talents et de technique dans cette équipe. Il faut aussi croire en nous-mêmes. Jai parlé avec quelques joueurs et la seule chose qui nous a stoppé la dernière fois, c'était de débarquer dans quelque chose d'inconnu pour nous. Nous n'avions jamais été aussi loin en tant qu'équipe auparavant et on ne savait pas à quoi s'attendre. La Croatie avait des joueurs plus expérimentés que nous et ils ont mieux géré la situation que nous, parce qu'on aurait dû gagner. Je sens que nous avons appris de ces expériences. De plus, nous avons quelques nouvelles têtes dans le groupe, des joueurs de talent. Nous cherchons le bon équilibre et il en faut pour décrocher des titres. Si ma génération de joueurs ne gagne rien, on le portera sur les épaules même pendant notre retraite», a-t-il lancé.