Qualifs CdM 2026 : la liste de l’Espagne avec Lamine Yamal et Fabian Ruiz, mais sans Carreras
Luis de la Fuente a dévoilé ce vendredi sa liste de joueurs retenus pour les deux rencontres qualificatives au Mondial 2026 face à la Géorgie, le 15 novembre, puis la Turquie, le 18. Pour rappel, l’Espagne n’est pas encore officiellement qualifiée. Blessé lors du dernier rassemblement, Lamine Yamal fait son retour.
De rojo pasión, de rojo España.
Damos un paseo por las camisetas @adidas_ES de nuestros últimos mundiales hasta la que deseamos vestir, de nuevo, en 2026.
Esta es la lista de Luis de la Fuente.
#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA
En Espagne, la question était aussi de savoir si Alvaro Carreras allait être appelé après ses énormes performances avec le Real Madrid. Mais le latéral gauche de 22 ans attendra, comme Alejandro Balde, plus appelé depuis un moment. On notera en revanche le retour de Fermin Lopez, de Fabian Ruiz, forfait lors du dernier rassemblement, ou encore de Pablo Fornals. Borja Iglesias est convoqué. Nico Williams est, lui, blessé, comme Pedri.
La liste complète :
Gardiens : Unai Simon, Alex Remiro, David Raya
Défenseurs : Aymeric Laporte, Vivian, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Marc Cucurella, Pau Cubarsi, Dean Huijsen, Pedro Porro
Milieux : Fabian Ruiz, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Aleix Garcia, Pablo Barrios, Alex Baena, Pablo Fornals
Attaquants : Mikel Oyarzabal, Yeremi Pino, Dani Olmo, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Ferran Torres, Samu, Borja Iglesias
