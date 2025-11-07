Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

Qualifs CdM 2026 : la liste de l’Espagne avec Lamine Yamal et Fabian Ruiz, mais sans Carreras

Par Jordan Pardon
Lamine Yamal, au Barça @Maxppp
Géorgie Espagne

Luis de la Fuente a dévoilé ce vendredi sa liste de joueurs retenus pour les deux rencontres qualificatives au Mondial 2026 face à la Géorgie, le 15 novembre, puis la Turquie, le 18. Pour rappel, l’Espagne n’est pas encore officiellement qualifiée. Blessé lors du dernier rassemblement, Lamine Yamal fait son retour.

En Espagne, la question était aussi de savoir si Alvaro Carreras allait être appelé après ses énormes performances avec le Real Madrid. Mais le latéral gauche de 22 ans attendra, comme Alejandro Balde, plus appelé depuis un moment. On notera en revanche le retour de Fermin Lopez, de Fabian Ruiz, forfait lors du dernier rassemblement, ou encore de Pablo Fornals. Borja Iglesias est convoqué. Nico Williams est, lui, blessé, comme Pedri.

La liste complète :

Gardiens : Unai Simon, Alex Remiro, David Raya

Défenseurs : Aymeric Laporte, Vivian, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Marc Cucurella, Pau Cubarsi, Dean Huijsen, Pedro Porro

Milieux : Fabian Ruiz, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Aleix Garcia, Pablo Barrios, Alex Baena, Pablo Fornals

Attaquants : Mikel Oyarzabal, Yeremi Pino, Dani Olmo, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Ferran Torres, Samu, Borja Iglesias

