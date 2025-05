Real Madrid : cinq individus condamnés pour insultes racistes envers Vinicius Junior

Ce mercredi se tenait un procès par rapport à une affaire entourant Vinicius Junior. Victime dans cette histoire, l’ailier du Real Madrid avait reçu des insultes racistes en décembre 2022 de la part de cinq supporters du Real Valladolid. Ces derniers ont été condamnés à un an d’emprisonnement et d’amendes comme l’a annoncé le Real Madrid dans un long communiqué.

La suite après cette publicité

«Le Real Madrid C. F. annonce que la deuxième chambre de la Cour provinciale de Valladolid a rendu aujourd’hui un jugement condamnant les cinq personnes qui, depuis leurs places dans les tribunes du stade José Zorrilla, ont proféré des insultes racistes à l’encontre de notre joueur Vinicius Jr. lors du match disputé entre le Real Valladolid C. F. et le Real Madrid C. F. le 30 décembre 2022. Les accusés ont été reconnus coupables de cinq délits de haine. Le tribunal a prononcé une peine d’un an d’emprisonnement pour chaque accusé. Il a également prononcé l’inéligibilité spéciale pour cette durée, l’inéligibilité spéciale à l’exercice de toute profession ou fonction éducative dans les domaines de l’enseignement, du sport et des loisirs pendant quatre ans, ainsi que le paiement d’amendes comprises entre 1080 et 1620 euros. La suspension des peines privatives de liberté est subordonnée à la condition que les accusés, qui ont présenté leurs excuses et exprimé leurs regrets dans une lettre adressée à Vinicius Jr., ne se rendent pas dans des stades de football où se déroulent des compétitions sportives officielles pendant trois ans. Cette condamnation pénale s’ajoute à plusieurs autres prononcées ces derniers mois pour les insultes racistes proférées à l’encontre de joueurs du Real Madrid C. F. dans les stades de Mestalla (Valence), Son Moix (Palma de Majorque) et Vallecas (Madrid). Les insultes racistes proférées à l’encontre de Vinicius Jr. et d’autres joueurs sur des forums numériques ont également fait l’objet de condamnations pénales. Cette fois-ci, les condamnations pour crimes de haine constituent une reconnaissance singulière du caractère offensant de ces comportements. Le Real Madrid, qui s’est constitué partie civile aux côtés de son joueur dans cette procédure et dans de nombreuses autres actuellement en cours pour des faits de nature similaire, continuera à œuvrer pour protéger les valeurs de notre club et éradiquer tout comportement raciste dans le monde du football et du sport.»