Barça : Joan Laporta confirme pour Anthony Gordon

Le FC Barcelone est sur la bonne voie. En effet, pour préparer son mercato estival, le club catalan accélère sur les dossiers chauds. Hier, une réunion s’est tenue dans un hôtel de la ville entre le directeur sportif, Deco, et les agents de Dani Olmo. Plus tard dans la soirée, le président Joan Laporta a également rejoint les discussions et a notamment été interrogé à la sortie d’un restaurant, comme l’indique SPORT. Le dirigeant a d’ailleurs confirmé que le transfert d’Anthony Gordon (25 ans) était très bien engagé, expliquant que toutes les étapes de l’opération lui avaient été communiquées.

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La presse espagnole s’était déjà montrée optimiste sur le dossier, annonçant un accord de principe, ce qui veut dire que l’attaquant de Newcastle devrait désormais devenir la première recrue sensationnelle du nouveau projet établi par Hansi Flick. L’accord serait estimé à 70 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 10 millions de bonus, pour un contrat de cinq saisons. Pour rappel, le dossier Julián Álvarez continue aussi de faire parler en Catalogne, même si Laporta n’a pas évoqué l’attaquant madrilène après cette réunion. Étape par étape.