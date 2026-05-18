L’AS Monaco en passe de s’offrir Nazinho

Septième de Ligue 1 à l’issue de l’exercice 2025-2026, l’AS Monaco prépare désormais la suite. Dans cette optique, les dirigeants monégasques - qui vont accueillir Mathys Detourbet sous la forme d’un prêt - seraient sur le point de s’offrir le jeune latéral gauche portugais, Nazinho (22 ans).

La suite après cette publicité

Selon les dernières informations de L’Équipe, les Asémistes ont trouvé un accord avec le Cercle Bruges, club satellite de la formation du Rocher, pour un transfert de 5 M€. Le quotidien français précise que le natif d’Almada, passé par le Sporting, doit encore passer sa visite médicale.