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Ligue 1

L’AS Monaco en passe de s’offrir Nazinho

Par Josué Cassé
Thiago Scuro avec Monaco AS Monaco

Septième de Ligue 1 à l’issue de l’exercice 2025-2026, l’AS Monaco prépare désormais la suite. Dans cette optique, les dirigeants monégasques - qui vont accueillir Mathys Detourbet sous la forme d’un prêt - seraient sur le point de s’offrir le jeune latéral gauche portugais, Nazinho (22 ans).

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Selon les dernières informations de L’Équipe, les Asémistes ont trouvé un accord avec le Cercle Bruges, club satellite de la formation du Rocher, pour un transfert de 5 M€. Le quotidien français précise que le natif d’Almada, passé par le Sporting, doit encore passer sa visite médicale.

Pub. le - MAJ le
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