Real Madrid : le groupe remanié contre Getafe, sans Kylian Mbappé

Le Real Madrid a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le match important de ce lundi soir, face à Getafe. Parmi les bonnes nouvelles, plusieurs jeunes sont appelés à intégrer le groupe à l’instar de Cestero, Pitarch, Palacios et Manuel Ángel auront l’occasion de se montrer, alors que Dean Huijsen fait son retour dans l’équipe après une blessure musculaire.

La suite après cette publicité

Mais la Casa Blanca devra faire sans plusieurs cadres. Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé, qui a voyagé en France pour se soigner, Jude Bellingham, Éder Militão, Dani Ceballos et Raúl Asencio sont forfaits pour cette rencontre. Un coup dur pour Alvaro Arbeloa, contraint de bricoler son onze.