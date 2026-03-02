Menu Rechercher
Commenter 5
Liga

Real Madrid : le groupe remanié contre Getafe, sans Kylian Mbappé

Par Samuel Zemour
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Real Madrid Getafe

Le Real Madrid a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le match important de ce lundi soir, face à Getafe. Parmi les bonnes nouvelles, plusieurs jeunes sont appelés à intégrer le groupe à l’instar de Cestero, Pitarch, Palacios et Manuel Ángel auront l’occasion de se montrer, alors que Dean Huijsen fait son retour dans l’équipe après une blessure musculaire.

La suite après cette publicité
Real Madrid C.F. 🇫🇷
📋✅ Voici les joueurs convoqués pour le match !
🆚 @GetafeCFen
Voir sur X

Mais la Casa Blanca devra faire sans plusieurs cadres. Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé, qui a voyagé en France pour se soigner, Jude Bellingham, Éder Militão, Dani Ceballos et Raúl Asencio sont forfaits pour cette rencontre. Un coup dur pour Alvaro Arbeloa, contraint de bricoler son onze.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier