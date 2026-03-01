OL : les gros regrets de Moussa Niakhaté après la défaite à Marseille

Au bout du suspens, l’Olympique de Marseille a finalement renversé l’OL, ce dimanche soir, en clôture de la 24e journée de Ligue 1 (3-2). Un scénario très cruel pour les Rhodaniens, qui ont menés à deux reprises dans ce match. Présent au micro de L1+ après la rencontre, Moussa Niakhaté était logiquement frustré. «Ça va être dur de parler, quand c’est à chaud… je n’ai pas revu le match, je n’ai pas toutes les actions en tête. Il y a surtout la frustration qui est là. On savait qu’ils allaient se donner à fond, mettre une intensité folle durant tout le match, c’était les mots d’Habib Beye durant toute la semaine. Ils étaient obligés de gagner ce match pour revenir. ils n’ont rien lâché. Mais on peut énormément s’en vouloir ce soir. Parce que je pense qu’on a des balles de break incalculables, on ne prend pas les bonnes décisions. On a été très costauds défensivement mais on a failli sur des moments clés».

Relancé, le défenseur de l’OL a ensuite tenté d’expliquer ce triste dénouement. «On savait que le stade allait être chaud. On était prêts, ça s’est vu au début de match quand on marque ce but. On a subi après parce qu’ils ont mis le feu, c’est une équipe de qualité. On a su faire le dos rond. C’est vraiment triste de perdre ce match, je n’arrive pas trop à l’expliquer. Quand on marque (le premier but), on essaie de réfléchir à comment s’adapter parce que marquer si tôt dans le match, il faut se poser les bonnes questions. Mais après on a continué à presser et à les mettre en difficulté. C’est sûr qu’ils ont eu des situations dans la surface. Mais on était toujours au contact. On a su les mettre en difficulté, quand on les pressait ils perdaient énormément de ballons. Ce n’est pas anodin. Il y a énormément de positif à retirer. Mais ne pas prendre de points ce soir avec la prestation faite c’est très compliqué».