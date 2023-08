Espagne : le Ministre des Sports fustige le comportement de Luis Rubiales

La polémique Luis Rubiales ne cesse d’enfler en Espagne. Alors que le président de la fédération espagnole de football a eu un geste déplacé envers la joueuse Jenni Hermoso au moment de monter sur le podium après la victoire en finale de la Coupe du monde féminine face à l’Angleterre, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer son comportement, dont la principale intéressée. Et ce lundi, c’est au tour du Ministre de la Culture et des Sports, Miquel Iceta, a fustigé le comportement de Rubiales. «Je trouve cela inacceptable, a-t-il dénoncé ce lundi matin. Nous vivons un moment d’égalité, de droits et de respect des femmes. Nous devons tous être particulièrement prudents dans nos attitudes et nos actions. Il est, selon moi inacceptable, inacceptable d’embrasser une joueuse sur les lèvres pour la féliciter», a notamment lâché le ministre espagnol sur La Radio Nacional de Espana.

Miquel Iceta a ensuite exigé des excuses de la part du président de la fédération espagnol de football. «Cela me semble logique et raisonnable (…) Nous qui avons des responsabilités publiques devons être extrêmement prudents car nous transmettons un message à la société et le message est: l’égalité des droits, c’est le respect» a conclu le Ministre de la Culture et des Sports. De son côté, la Ministre de l’Égalité espagnole a également condamné le geste de Luis Rubiales. «Nous ne devrions pas considérer que donner un baiser sans consentement est une chose ‘qui arrive’. C’est une forme de violence sexuelle que nous, les femmes, subissons au quotidien et jusqu’à présent invisible, et que nous ne pouvons pas normaliser. C’est le devoir de toute la société. Avec le consentement au centre de tout. Seul un oui est un oui», a d’ailleurs confié Irene Montero.