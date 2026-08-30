Ismaïla Sarr a annoncé à Crystal Palace son envie de rejoindre Liverpool

Dans le viseur de Liverpool qui cherche à se renforcer sur les ailes, notamment dans le couloir droit, Ismaïla Sarr est l’un des dossiers chauds de cette fin de mercato. Le joueur sénégalais qui joue du côté de Crystal Palace et qui a remporté la dernière Ligue Europa Conference avec les Eagles voit d’un bon oeil cet intérêt. Il reste sur un exercice avec 21 buts et 2 passes décisives en 45 matches avec le club anglais.

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Selon nos informations, il aurait fait part de sa décision au sein du club londonien. Ismaïla Sarr aurait admis vouloir rejoindre Liverpool au président Steve Parish et attend désormais que Crystal Palace s’accorde avec Liverpool pour son transfert. Il aurait même confié à son entourage que la belle histoire entre le Sénégal et Liverpool doit continuer, faisant référence aux passages d’El Hadji Diouf et Sadio Mané. L’ancien Rennais et Marseillais attend désormais de savoir s’il passera ce palier majeur dans sa carrière en rejoignant les Reds.