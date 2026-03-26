Real Madrid : Xabi Alonso a mis la pression sur Mbappé malgré sa blessure
Kylian Mbappé se remet de sa blessure au genou. Il devrait même être titulaire en amical face au Brésil ce jeudi. C’est désormais de l’histoire ancienne mais L’Equipe fait de nouvelles révélations au sujet de cette affaire qui fait couler beaucoup d’encre. Du temps où il était encore coach du Real, Xabi Alonso aurait insisté pour que l’attaquant revienne plus rapidement que prévu.
Alors que le staff médical lui avait préconisé trois semaines d’arrêt après une séance d’entraînement le 30 décembre qui ne se passe pas bien, Mbappé revient finalement le 11 janvier pour la Supercoupe d’Espagne face au Barça, sur demande de son entraîneur. Malgré la défaite des siens en finale, il était entré durant le dernier quart d’heure, avant de s’arrêter à nouveau trois jours.
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