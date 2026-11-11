LdC (F) : l’OL Lyonnes humilie la Juventus sur le score de 6-0

L’OL Lyonnes a livré une prestation magistrale en écrasant la Juventus 6-0 à l’extérieur. Portées par une entame de match parfaite, les Lyonnaises ont fait la différence dès le premier acte grâce à un doublé fulgurant de Marie-Antoinette Katoto (31e, 35e), étouffant complètement l’arrière-garde italienne avant la pause.

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En seconde période, l’OL a continué de dérouler son football offensif pour alourdir la marque. Korbin Shrader a notamment participé au festival offensif en fin de rencontre (85e minute), avant que Renard n’inscrive le but du 0-6 à la 90e+1, scellant un succès éclatant qui confirme la domination européenne totale des Lyonnaises dans cette phase de ligue, aux côtés du Barça.