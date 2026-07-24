Un joueur de la Coupe du Monde 2026 contrôlé positif à la cocaïne

Cristian Volpato, qui a disputé la Coupe du Monde 2026 avec l’Australie, s’est retrouvé au cœur d’une affaire judiciaire à son retour dans son pays. Selon The Guardian, le milieu offensif de Sassuolo a été interpellé par la police à Sydney après avoir été flashé à 109 km/h dans une zone limitée à 50 km/h. Soumis à un test salivaire, il aurait été contrôlé positif à la cocaïne. Un second prélèvement a été effectué et envoyé en laboratoire pour confirmation.

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Dans l’attente des résultats définitifs de l’enquête, les autorités de Nouvelle-Galles du Sud ont suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Âgé de 22 ans, Volpato avait participé à quatre rencontres avec les Socceroos lors du Mondial 2026, où l’Australie avait été éliminée en seizièmes de finale face à l’Égypte.