Real Madrid-Espanyol : les compositions officielles

Le Real Madrid a l’opportunité d’être sacré champion d’Espagne ce samedi lors de la réception de l’Espanyol Barcelone (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 16h15). En effet, les Madrilènes n’ont besoin que d’un point afin de remporter leur 35e Liga, ce qui ferait de Carlo Ancelotti le premier entraîneur à gagner les cinq grands championnats européens (Espagne, Italie, Angleterre, Allemagne, France). Le Real devra faire sans Gareth Bale, qui souffrirait de douleurs au dos, ainsi que David Alaba, Nacho et Militao, tous absents du groupe merengue.

Carlo Ancelotti a donc été obligé d'aligner une défense inédite cet après-midi, avec une charnière centrale composée de Vallejo et Casemiro, accompagné de Vazquez dans le couloir droit et Marcelo à gauche. Au milieu de terrain, Camavinga a été préféré à Kroos, tandis que Mariano est titularisé à la pointe de l'attaque en lieu et place de Karim Benzema qui débutera la rencontre sur le banc.

Les compositions officielles

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Vallejo, Casemiro, Marcelo - Ceballos, Camavinga, Modric - Asensio, Rodrygo, Mariano

Espanyol : à venir