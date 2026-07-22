Tottenham casse sa tirelire pour Jan Paul van Hecke

Tottenham tient sa nouvelle pièce maîtresse en défense. Le club londonien a officialisé l’arrivée de Jan Paul van Hecke en provenance de Brighton, avec un contrat longue durée pour le défenseur central néerlandais. Après plusieurs semaines de négociations, les Spurs ont finalement trouvé un accord pour attirer l’international batave, dont le transfert est estimé autour de 60 millions d’euros, soit environ 52 millions de livres sterling. À 26 ans, Van Hecke quitte donc Brighton après quatre saisons marquées par une progression constante en Premier League. Arrivé en Angleterre après ses débuts aux Pays-Bas, il s’était imposé comme un élément incontournable des Seagulls, notamment grâce à sa solidité dans les duels, sa qualité technique et sa capacité à relancer proprement depuis l’arrière. La saison dernière, il avait disputé 36 rencontres de Premier League en étant titulaire à chaque apparition, confirmant son statut de défenseur fiable au plus haut niveau.

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Welcome, Jan Paul van Hecke! 🤍 pic.twitter.com/zEpJeEgIZO — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 22, 2026

Cette arrivée possède également une dimension particulière puisque Jan Paul van Hecke va retrouver Roberto De Zerbi, son ancien entraîneur à Brighton. Le technicien italien, désormais sur le banc de Tottenham, avait largement contribué à son explosion au plus haut niveau et voit en lui un profil parfaitement adapté à ses principes de jeu. Les Spurs poursuivent ainsi leur vaste reconstruction défensive après une saison compliquée et misent sur un joueur déjà expérimenté en Premier League, capable de s’intégrer rapidement aux côtés de Micky van de Ven, son partenaire en sélection néerlandaise. Van Hecke s’est dit impatient de débuter cette nouvelle aventure et a expliqué que sa relation avec De Zerbi avait compté dans sa décision de rejoindre Londres. Avec cette recrue, Tottenham confirme ses grandes ambitions sur ce mercato et ajoute un nouveau cadre à un effectif en pleine transformation.