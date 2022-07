Real Madrid : Carlo Ancelotti affirme avoir joué... dans Star Trek !

À l'aube du coup d'envoi de la nouvelle saison de Liga, Carlo Ancelotti s'est prêté au jeu de l'interview pour Sky Sports. Et c'est une information pour le moins insolite qu'a dévoilé le coach de 63 ans.

L'Italien a effectivement déclaré avoir fait une brève apparition dans le film « Star Trek Beyond », sorti en 2016. Il y incarnait un médecin examinant un extraterrestre sur le fameux vaisseau Enterprise. «Le mari de l'actrice Zoe Saldana est italien et nous avons de bonnes relations avec la famille. J'ai parlé avec le réalisateur qui m'a dit : "je te mettrais dans un petit rôle". Je lui ai dit : "Tu plaisantes ?", "Non, non, je suis sérieux." C'était bien. Mais je suis un acteur terrible» a-t-il expliqué, en plaisantant.