LdC : Samir Nasri relativise la victoire folle de Lens contre le Slavia Prague
Ce jeudi soir, Lens débutait sa campagne européenne avec un déplacement en Tchéquie pour affronter le Slavia Prague. Un match qui s’est vite transformé en traquenard, les Artésiens étant menés par deux fois malgré une supériorité numérique en seconde période. Alors que le score était encore de 2-1 pour le Slavia dans le temps additionnel, Lens a su s’imposer 3-2 dans le temps additionnel grâce à Florian Thauvin (90e +1) et Ruben Aguilar (90e +3). Une fin de match folle qui ne manquera pas de faire parler.
Sur le plateau du Canal Football Club sur Canal +, Samir Nasri a tenu à relativiser la prestation des Lensois qui a été poussive malgré la folle fin de match : «vous en parlez comme si ce que Lens a réalisé est un truc de fou. Moi je dis que si ça avait été d’autres clubs français qui font ce genre de performance, ils se seraient fait balayer, on n’en parlerait pas comme si c’était l’exploit du siècle. Si ça avait été Marseille qui fait une performance comme ça, on serait en train de les découper, si Lyon fait un match comme ça, on les aurait découper, arrêter soyez honnêtes»
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
«Un joueur qui marque ne sera jamais un problème dans une équipe » : Kylian Mbappé répond aux critiques
Les plus lus
Ligue des Champions : le coach de Fenerbahçe démissionne en pleine conférence de presse, trois mois après son arrivée !
Explorer