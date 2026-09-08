Ballon d’Or 2026 : Ayyoub Bouaddi et deux Français concurrencent Lamine Yamal pour le trophée Kopa

Vainqueur du trophée Kopa, récompensant le meilleur jeune de l’année, en 2024 et 2025, Lamine Yamal (19 ans) aspire désormais à remporter le Ballon d’Or. Mais la pépite du FC Barcelone a toujours moins de 21 ans et fait donc à nouveau partie des nommés. L’Espagnol a encore toutes ses chances puisqu’il a soulevé la Coupe du Monde. À ses côtés, on retrouve son compatriote Pau Cubarsi, qui avait été élu meilleur jeune du Mondial. On y trouve aussi l’attaquant bosnien de la Juventus, Kerim Alajbegovic et l’autre révélation de la Coupe du Monde, l’attaquant suisse Johan Manzambi. Le jeune espoir du Bayern Munich Lennart Karl et le milieu algérien du Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza, sont également de la partie.

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Nominated for the 2026 Men's Young Talent of the Year ⬇️



🇧🇦 Kerim Alajbegović

🇲🇦 Ayyoub Bouaddi

🇪🇸 Pau Cubarsí

🇨🇮 Yan Diomandé

🇩🇪 Lennart Karl

🇫🇷 Éli Junior Kroupi

🇪🇸 Lamine Yamal

🇨🇭 Johan Manzambi

🇩🇿 Ibrahim Maza

🇫🇷 Warren Zaïre-Emery #ballondor pic.twitter.com/HXGinSnxPN — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

Tout comme l’ancien Lillois Ayyoub Bouaddi. Transféré à Manchester City pour 100 M€ et auteur d’une bonne Coupe du Monde avec le Maroc (quart de finale), le milieu de terrain de 18 ans a vécu un été 2026 de folie. Autre star du mercato, l’ailier ivoirien Yan Diomandé a surfé sur sa bonne saison en Bundesliga avec le RB Leipzig (13 buts, 10 passes décisives en 36 matches) et son transfert record (140 M€) a Real Madrid pour faire partie des nommés. Enfin, deux Français font partie de la liste. Impressionnant et double champion d’Europe avec le PSG, Warren Zaïre-Emery récolte les fruits de son spectaculaire retour en forme. Quant à Elie Junior Kroupi, il aurait pu être l’un des transferts sensations de cet été, mais le buteur de Bournemouth a suffisamment impressionné pour sa première saison en Premier League chez les Cherries (13 buts).