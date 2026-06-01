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Sergio Conceição viré d’Al-Ittihad

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Sergio Conceiçao @Maxppp

Nommé à la tête d’Al-Ittihad en octobre 2025 et sous contrat jusqu’en juin 2028, Sergio Conceição n’honorera pas son bail jusqu’à son terme. En difficulté en Saudi Pro League, le coach portugais de 51 ans s’est mis d’accord avec le club saoudien pour mettre un terme à leur collaboration.

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« Le club Al-Ittihad annonce la résiliation immédiate de son contrat avec le directeur technique de son équipe première, M. Sergio Conceição. Cette décision fait suite à une analyse approfondie des performances de l’équipe au cours de la période écoulée, conformément aux objectifs et aux ambitions du club pour la suite de sa carrière. Le club adresse ses sincères remerciements à l’entraîneur Sergio Conceição et à son staff technique pour leur travail et leur dévouement, et leur souhaite une pleine réussite dans leurs projets professionnels futurs. Les personnes en charge de l’encadrement technique de l’équipe première pour la période à venir seront communiquées ultérieurement via les canaux officiels du club », peut-on lire dans le communiqué.

Pub. le - MAJ le
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