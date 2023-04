PSG : Lionel Messi lâché par Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, l’avenir de Lionel Messi (35 ans) est au centre des débats. Il faut dire que l’Argentin est en fin de contrat au PSG et qu’il est plus proche de partir que de rester. D’ailleurs, comme expliqué sur notre site, le clan Messi verrait d’un bon œil un retour au Barça. À Paris, Nasser Al-Khelaïfi a visiblement changé d’avis le concernant et n’exclut plus de s’en séparer. Du côté des joueurs, on imagine que Neymar, poussé aussi dehors et proche de la Pulga, aimerait qu’il reste dans la capitale.

Qu’en est-il de Kylian Mbappé, le dernier membre de la fameuse MNM ? Selon Defensa Central, l’international tricolore est pour un départ du champion du monde argentin. Le média ibérique explique que KM7 n’a jamais eu des liens forts avec le septuple Ballon d’Or arrivé en 2021 dans la capitale. Mbappé devrait être satisfait puisque le PSG veut continuer à bâtir son projet autour de lui et surtout sans Neymar et Messi.

