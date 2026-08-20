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Ligue 1

PSG-Rennes : décision de la LFP le 28 août !

Par Josué Cassé
Parc des Princes @Maxppp

La Commission des compétitions de la LFP se réunira le 28 août pour statuer sur les conséquences de l’inversion du match PSG-Rennes, délocalisé au Roazhon Park le 23 août en raison de l’état impraticable de la pelouse du Parc des Princes.

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L’enjeu principal concerne le match retour, prévu en mars : le PSG souhaite pouvoir le disputer au Parc des Princes, tandis que Rennes souhaite conserver la rencontre à domicile. La décision sera prise après audition des deux clubs.

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