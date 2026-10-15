Ligue des Champions : ça a tourné au désastre pour l’AS Roma et l’Italie

Une soirée de gala, dans un stade surchauffé, avec un scénario royal. L’AS Roma pensait vivre un grand moment de son histoire européenne jusqu’à la 82e minute du match face au Real Madrid. Jusqu’à l’effondrement total, avec trois buts encaissés et une cruelle défaite (3-4) qui ne reflète en rien le contenu de la rencontre. Car pendant 80 minutes, ce sont bien les joueurs de Gasperini qui ont roulé sur ceux de Mourinho.

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Mais le désastre romain a en réalité pris forme tout au long de la rencontre, avec la sortie dès la première période de Manu Koné, en larmes, dont l’absence pourrait s’avérer assez longue selon la presse italienne. Puis celle de Paulo Dybala, avant l’écroulement final, avec trois buts encaissés sur corner, malgré l’entrée de défenseurs comme Leonardo Balerdi, pas exempt de tout reproche. Après la rencontre, José Mourinho et Gian Piero Gasperini se sont répondus indirectement, le Portugais soulignant que la Roma avait fait le choix de tout donner physiquement sans la capacité de tenir jusqu’au bout, tandis que Gasperini soulignait la domination de ses hommes dans tous les secteurs du jeu.

Le bilan comptable catastrophique des clubs italiens

Les regrets sont donc nombreux côté romain, et le reste des résultats enregistrés pour cette deuxième journée de Ligue des Champions ne prête pas au réconfort. En effet, Côme s’est incliné après une grosse bataille sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam. Cesc Fàbregas a pris pour lui la responsabilité de la défaite. « C’était mon erreur, ce n’était pas la faute des gars », a-t-il lancé en conférence de presse alors que ses choix tactiques n’ont pas été récompensés. Sur cette deuxième journée, il faut rappeler que l’Inter Milan s’est fait battre à domicile par Bruges et que Naples a sombré à Villarreal.

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« Le désastre italien : seulement 4 points en huit matchs de Ligue des champions, trois équipes sur quatre seraient éliminées de toute compétition aujourd’hui », se lamente ainsi Sport Mediaset, qui lorgne plus que jamais l’indice UEFA. Le classement de la Ligue des Champions, après deux journées, n’est en tout cas pas fameux pour les représentants italiens. Le programme de la 3e journée devrait permettre de rectifier le tir, notamment pour l’Inter Milan, l’AS Roma et Naples, tandis que Côme aura une carte à jouer face à un Manchester United malade.