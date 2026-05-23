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Maroc, CdM 2026 : Ayyoub Bouaddi a bien rejoint le groupe

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Ayyoub Bouaddi @Maxppp

C’était le grand absent des récentes photos publiées par la Fédération marocaine (FRMF) ces dernières heures. Depuis ce vendredi, le sélectionneur des Lions de l’Atlas Mohamed Ouahbi a commencé le stage de pré-liste pour la Coupe du Monde 2026. Un stage qui doit lui permettre de gagner du temps pour composer sa liste.

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Équipe du Maroc
مرحبا أيوب بوعدي ضمن أسود الأطلس 🤩

Welcome home Ayyoub Bouaddi 🇲🇦🦁

#DimaMaghrib
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Depuis, la FRMF a publié les images des premières séances d’entraînement avec un absent de taille. Convoqué, Ayyoub Bouaddi n’était pas présent au centre Maamora pour le début. Comme nous vous le révélions, le joueur avait obtenu une dérogation pour arriver ce samedi après un peu de repos en Espagne. Ce samedi, la FRMF a publié des photos de l’arrivée du Lillois. De quoi rassurer les supporters.

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