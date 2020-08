Le Barça veut à tout prix se débarrasser de Luis Suarez

Cet été, il va y avoir un grand coup de balai au FC Barcelone. En effet, c'est une fin de cycle qui est arrivée avec la défaite contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions (8-2). Quique Setién a été remercié. Ronald Koeman est arrivé et sur un champ de ruines qu'il va devoir reconstruire une équipe qui dominait l'Espagne et l'Europe il n'y a pas si longtemps encore.

Si le cas Lionel Messi, furieux des fuites dans la presse, fait débat, Gerard Piqué a annoncé qu'il pourrait aussi partir juste après le quart de finale susmentionné. Mais ce n'est pas tout puisque tout le monde est à vendre, ou presque. On apprend ce dimanche que les dirigeants blaugranas savent déjà qui ils veulent vendre en priorité. Deux noms sont sortis du chapeau par Marca en ce dimanche.

Suarez n'est pas content

Le premier qui veut être vendu, ce n'est pas une surprise, c'est le milieu de terrain international croate, Ivan Rakitic. Peu en verve depuis quelque temps, il sera surtout en fin de contrat l'été prochain. Le Barça espère le vendre cet été afin de récupérer quelques deniers. Son point de chute semble tout trouvé puisqu'il pourrait repartir vers le club qui l'a fait exploser aux yeux du monde, le Séville FC.

Enfin, le second nom est Luis Suarez. L'Uruguayen est en dessous de son niveau depuis pas mal de temps maintenant et sa direction serait pour un départ sachant que cela donnerait de l'air aux finances, pour le moment exsangues. Le joueur pourrait avoir des touches avec l'Ajax Amsterdam, son ancien club, mais aussi en Major League Soccer, aux États-Unis. Mais El Pistolero ne l'entend pas de cette oreille : « on parle de certains noms donnés par le président, de changements qu'il peut y avoir, mais moi, personne ne m'a dit qu'on ne comptait pas sur moi. Si c'est ce que veut le club, ça serait bien que la personne responsable m'en parle directement. C'est mieux de faire comme ça que de faire filtrer dans la presse qu'ils souhaitent que je parte. Moi aussi je veux le meilleur pour le club et mon objectif est de rester, mais si au club ils estiment que je ne suis pas indispensable, je n'ai aucun problème à parler avec ceux qui décident ». Rien ne va être simple pour le Barça cet été...