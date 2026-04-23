Manchester United : le Picsou Jim Ratcliffe va passer à la caisse pour 6 transferts

Les amoureux de Manchester United retrouvent enfin le bonheur. Après des années compliquées et de nombreuses désillusions, les pensionnaires d’Old Trafford réalisent dernièrement de bonnes choses, eux qui pointent à la troisième place du classement à égalité de points avec Aston Villa (58 points après 33 journées). Le tout, après avoir pourtant changé d’entraîneur. En effet, Ruben Amorim a été remplacé par Michael Carrick. Si certains doutaient de l’ancien de la maison, il a réussi à relancer la machine mancunienne. Les supporters comme les médias britanniques militent d’ailleurs pour qu’il continue à la tête de l’équipe la saison prochaine. La balle est dans le camp de la direction anglaise, qui n’a pas encore tranché selon The Athletic.

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Le média britannique ajoute qu’il sera consulté sur le mercato à venir si jamais il devait rester en poste. Ce qui est logique. Concernant le futur marché des transferts, une qualification pour la prochaine campagne de Ligue des Champions offrira plus de moyens aux Mancuniens. Sir Jim Ratcliffe et ses équipes sont déjà au travail. Ils souhaitent du sang neuf dans plusieurs compartiments de jeu, en priorité dans l’entrejeu. The Athletic assure que deux milieux de terrain sont espérés dans le nord de l’Angleterre. Ils devront être complémentaires avec Kobbie Mainoo, qui va prolonger son contrat et autour duquel MU veut bâtir. Même si des jeunes de l’académie peuvent avoir leur mot à dire, comme Tyler Fletcher et Jim Thwaites, l’idée est de mettre la main sur des joueurs habitués à évoluer au plus haut niveau.

6 recrues attendues

L’une des pistes les plus chaudes mène à Carlos Baleba. Déjà approché l’été dernier, le joueur était finalement resté à Brighton. Cette année, Man U aimerait enfin l’attirer dans ses filets. Les dirigeants estiment qu’une proposition d’environ 58 M€ pourrait convaincre les Seagulls. En début de semaine, le nom d’Aurélien Tchouameni a été avancé. The Athletic indique que son nom est bien cité dans les réunions de travail des Mancuniens, mais que ces derniers estiment que ce dossier est très compliqué puisqu’ils ne savent pas si le Real Madrid serait ouvert à une vente. Cela semble compliqué. Les Merengues discutent prolongation avec le Français, l’un des rares à la hauteur cette saison. Manchester United est plutôt pessimiste le concernant.

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Ils devront aussi batailler pour Elliot Anderson, qui lui est en tête de leur liste. Mais il faudra doubler Manchester City et surtout convaincre le joueur et Nottingham Forest, qui réclame 145 M€ pour lui. D’autres éléments moins onéreux, comme Adam Wharton, Sandro Tonali, Matheus Fernandes, Alex Scott et João Gomes ont aussi été observés. Autre secteur que MU veut renforcer : la défense. Si certains au club aimeraient faire du duo Ayden Heaven-Leny Yoro une paire aussi solide que le duo d’Arsenal Gabriel et William Saliba, les têtes pensantes estiment qu’il faut un renfort de taille. D’autant que des doutes subsistent concernant Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez et le vieillissant Harry Maguire, qui affiche un meilleur visage.

"Scrooge" Ratcliffe va devoir payer

Le profil de Micky Van de Ven, sous contrat jusqu’en 2029 à Tottenham, plaît en interne. Une relégation des Spurs pourrait donc faire les affaires des Red Devils. Mais là aussi, il faudra jouer des coudes puisque des écuries anglaises et européennes sont sur les rangs. En plus d’un défenseur et de deux milieux, Manchester United souhaite recruter un attaquant et un latéral gauche, avec les départs à venir de nom Malacia et Luke Shaw. Un ailier supplémentaire, plutôt à gauche, pourrait aussi être nécessaire selon les échos venus d’Angleterre. Ce sont donc 6 recrues qui pourraient débarquer cet été. Outre l’argent récolté en cas de qualification en C1, les boss de MU comptent aussi sur des départs pour renflouer leurs caisses.

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Le départ libre de Casemiro permettra de faire l’économie de son gros salaire d’environ 20 M€ par an. Sir Jim Ratcliffe a aussi désigné un joueur qu’il ne souhaite plus voir à Manchester l’an prochain. Il s’agit de Manuel Ugarte. The Athletic assure que l’homme d’affaires britannique souhaite absolument le vendre. Il reste toutefois à savoir à quel prix et surtout si des clubs pourraient être intéressés par l’Uruguayen, qui enchaîne les galères depuis Paris. MU veut donc faire peau neuve cet été, avec des joueurs de qualité capables d’aider le club à continuer sur sa belle lancée. Il faudra mettre la main au porte-monnaie. Ce qui n’est pas forcément ce que préfère Sir Jim Ratcliffe, qui est surnommé Scrooge en Angleterre. Il s’agit d’un personnage de conte connu pour son côté radin. Mais le Picsou de MU devra bien passer à la caisse cet été. La presse anglaise parle de plusieurs millions d’euros pour les 6 transferts prévus à MU.