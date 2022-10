JT Foot Mercato : le cas Cristiano Ronaldo fait jaser en Angleterre

CR7 toujours en galère

Après une saison 2021-2022 à porter Manchester United, Cristiano Ronaldo cire le banc depuis la prise de pouvoir d’Erik ten Hag. Les fans, dépités, ont le droit à quelques miettes de temps de jeu de la légende. Hier, face à l’Omonia en Europa League, le Portugais était titulaire et a bien participé à la victoire des Red Devils avec une passe décisive. Mais bon, il n’a pas trouvé le chemin de filets et a même raté des immanquables. Après le match, la légende Paul Scholes a analysé la gestion du cas Cristiano Ronaldo au micro de BT Sport. «Je pense que c'est presque plus irrespectueux de le faire jouer un jeudi soir en Ligue Europa». L’ex- Red Devil fait référence aux dernières déclarations d’Erik ten Hag, pour qui, contre Manchester City, ça aurait été irrespectueux de faire jouer Ronaldo. D’ailleurs, cette fois après le match , le coach néerlandais a reconnu que CR7 a eu «un impact sur le match». Mais bon pour plusieurs médias anglais, le tacticien ne compte toujours pas faire amplement confiance à Ronaldo, il devrait une nouvelle fois ne pas être titulaire ce week-end en Premier League. Et même s’il cherche toujours une porte de sortie pour le prochain mercato, il devrait rester à Manchester United. Selon le Daily Mirror, le directeur du football de Manchester United, John Murtough a décidé qu’il n’y aurait aucun changement dans l’effectif du club cet hiver, que ce soit du côté des départs et des arrivées. L’avenir de Cristiano Ronaldo est donc toujours aussi flou.

La suite après cette publicité

La nouvelle cible du PSG

Alors qu'il a rejoint Chelsea cet été, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait bien changer d'air dès la prochaine intersaison. Car selon nos informations, Chelsea ne devrait pas retenir Aubameyang en cas de volonté de départ, ce qui pourrait lui permettre de quitter le club londonien dès l'été prochain. Et des pourparlers ont déjà été entamés avec le PSG. En tout cas, le Gabonais, lui, a toujours apprécié cette destination. En plus, il connaît bien Christophe Galtier après l'avoir fréquenté du côté de Saint-Etienne, entre 2011 et 2013.

La fin d'une grande carrière

Franck Ribéry est tout proche de résilier son contrat avec la Salernitana, alors que son bail court jusqu'à la fin de la saison. En fait, le Français aurait décidé de raccrocher définitivement les crampons à 39 ans. Comme le rapporte L’Équipe, ses genoux l’ont complètement lâché, la douleur ne fait qu'augmenter, au point que la légende du Bayern Munich dise stop. D'après Sky Sport Italia, Kaiser Franck devrait tout de même rester au club, mais dans un autre rôle afin d'aider les Granata à se maintenir une nouvelle fois en Serie A.