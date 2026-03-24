Qui est Giovani Versini, la pépite de Pau appelée chez les Espoirs ?

Giovani Versini, son nom ne vous dit sans doute rien. Pourtant, ce gamin d’1m67, âgé de 22 ans, ne cesse de progresser au cours des derniers mois. Formé à Marseille, passé par le Burel FC puis le centre de formation de l’Olympique de Marseille, Versini a longtemps avancé loin des projecteurs. Il se retrouve désormais sous le feu des projecteurs. La raison ? Les différents forfaits touchant actuellement l’équipe de France Espoirs (Bahoya, Chérif, Diakhon, Mayulu). Pour palier ces absences et avant le match des éliminatoires au Championnat d’Europe chez les espoirs jeudi (19h30) contre le Luxembourg, Gérald Baticle a donc décidé de faire confiance au talentueux gaucher du Pau FC.

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Le facteur X de Pau

Révélation du championnat National la saison passée, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2028 poursuit ainsi son impressionnante progression et ses performances ne passent désormais plus inaperçues. Auteur de débuts prometteurs avec la réserve de l’OM, Versini avait choisi de rejoindre le Clermont Foot 63 à l’été 2022. Une étape importante où les opportunités en équipe première étaient toutefois restées limitées. Devant se contenter d’un temps de jeu en National 3 avant d’être prêté à Bourgoin-Jallieu, le gaucher issu de la génération 2004 n’a pourtant rien lâché. Et ce qui devait arriver arriva…

Prêté du côté de Châteauroux à l’été 2024, il s’est rapidement révélé aux yeux du grand public. Sa première apparition avait d’ailleurs donné le ton : une entrée décisive ponctuée de deux passes décisives. Devenu au fil des semaines un élément clé du dispositif berrichon, Versini concluait finalement la saison avec un total de 5 buts et 9 offrandes en 26 matches de championnat. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de National, cet ailier capable d’éliminer en un contre un et de créer des décalages ne pouvait alors que viser plus haut. Et le FC Pau a su saisir cette belle opportunité de marché.

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Un nouveau cap franchi

En fin de contrat avec Clermont, il rejoignait ainsi les rangs palois en juillet 2025. Depuis, le joueur de 22 ans ne cesse d’impressionner. Dans le Béarn, la donne est simple : Versini est devenu le leader offensif de la formation entraînée par Thierry Debes. Avec 9 buts et 4 passes décisives en 29 matches toutes compétitions confondues, le numéro 10 des Maynats est l’un des grands artisans de la 11e place actuellement occupée par son club. Plus que son apport statistique, le natif de Marseille a développé son jeu. Plus qu’un simple ailier de percussion, il s’est ainsi affirmé comme un créateur, doté d’une vision du jeu au-dessus de la moyenne.

Fort d’une très belle qualité de dernière passe - en témoigne ses 9 caviars délivrés depuis le début de la saison - Giovani Versini a donc finalement été récompensé par une première convocation chez les Espoirs. Une juste récompense au regard de la trajectoire du principal concerné, qui n’a jamais souhaité brûler les étapes mais qui a toujours fait preuve d’une implication remarquable. Dans un environnement plus exigeant, la pépite de Pau a désormais une belle opportunité de marquer les esprits. À lui de saisir sa chance et de s’inscrire, dans la durée, sous le maillot bleuet. Une chose est sûre, l’histoire ne semble faire que commencer.