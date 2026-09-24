L’UEFA interdit le maillot rétro de l’Allemagne pour la première de Jürgen Klopp

Jürgen Klopp ne verra pas ses joueurs en vert pour son premier match en tant que sélectionneur de l’Allemagne. Pour le déplacement aux Pays-Bas ce jeudi (20h45) en Ligue des Nations, la Nationalmannschaft devait porter une réédition du maillot extérieur de la Coupe du Monde 1990. Selon Bild, l’UEFA l’a interdit pour deux raisons. Les trois bandes descendaient jusqu’au bout des manches, un endroit réservé aux badges de la compétition. Et le numéro des joueurs ne figurait pas sur la poitrine.

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L’Allemagne jouera donc tout en noir, avec le dernier maillot dessiné par adidas avant l’arrivée de Nike en 2027. Initialement, cette tunique devait être présentée le 3 novembre et portée pour la première fois le 16 novembre, contre les Pays-Bas à Berlin. « Il va plaire à tout le monde. Il est magnifique », a réagi Klopp mercredi en conférence de presse.