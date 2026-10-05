FC Barcelone, Portugal : le retour au sommet de Joao Cancelo met tout le monde d’accord

Revenu au FC Barcelone cet été au terme d’une parenthèse en Arabie saoudite du côté d’Al-Hilal, João Cancelo a enfin concrétisé un retour qu’il appelait de ses vœux depuis de longues années. Déterminé à retrouver le plus haut niveau européen et le rythme exigeant d’un grand d’Europe, le latéral portugais a fait d’importantes concessions pour revêtir à nouveau le maillot blaugrana. Un choix du cœur guidé par son envie de retourner au Barça pour prouver qu’il reste l’un des tous meilleurs à son poste après un premier prêt de six mois qui avait été concluant sous les ordres de Hansi Flick.

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Après une demi-saison convaincante, Cancelo enchaîne et montre qu’il en a encore sous le pied. Auteur d’un mois de septembre particulièrement convaincant, le Portugais s’est de nouveau imposé comme un rouage essentiel du onze catalan. Aligné d’entrée lors de trois des quatre dernières rencontres, il a déjà ouvert son compteur but tout en récupérant la place de titulaire dans le couloir droit, reléguant sur le banc le jeune Xavi Espart. Une montée en puissance rapide qui confirme sa parfaite adaptation au projet barcelonais.

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Joao Cancelo est devenu un cadre du Portugal

Dans la foulée de ses prestations en club, Cancelo a signé une trêve internationale étincelante sous les couleurs du Portugal, empilant deux réalisations sur ses deux dernières apparitions avec la Seleçao das Quinas. Un retour au premier plan qui s’est concrétisé ce dimanche soir au stade Dragão, où il a livré un véritable récital récompensé par le titre d’homme du match face à la Norvège (2-1). Malgré un avertissement concédé dès la 12e minute face à la menace constante de Nusa, le latéral a fait preuve d’une maîtrise et d’une sérénité remarquables pour dompter son couloir sans jamais baisser d’intensité. Sous les ordres de Jorge Jesus, l’ancien de Manchester City et de la Juventus Turin jouit d’une liberté tactique qui lui permet d’initier certaines attaques et de dicter le tempo depuis l’entrejeu comme ce fut le cas sous Pep Guardiola à City.

🚨🔥 JOÃO CANCELO ÉGALISE ! 🇵🇹 La suite après cette publicité João Cancelo trouve encore la faille, lui qui avait déjà marqué face au Danemark lors du dernier match. Un deuxième but consécutif pour le latéral, qui ramène les siens à égalité au tableau d’affichage ! 1-1 entre le Portugal et la Norvège 🔥 La suite après cette publicité QUEL BIJOU ! 💎🤩 https://t.co/h60tlPVx3r— Foot Mercato (@footmercato) October 4, 2026

Après avoir alerté la défense norvégienne dès la 22e minute d’une lourde frappe détournée de justesse, il a fait chavirer l’enceinte portugaise à la 38e minute, deux minutes seulement après l’ouverture du score adverse, en inscrivant un but somptueux sur une belle reprise de volée. Un geste de classe pure qui confirme la grande confiance qui l’anime en ce moment. Auteur d’une masterclass, Cancelo a été largement plebiscité par la presse portugaise. Alors qu’A Bola met en avant la virtuosité de Cancelo, les réseaux sociaux se sont emballés sur sa prestation qui rappelle les grandes heures du joueur avant son exode dans le Golfe.