Liverpool : Thiago Alcantara absent jusqu'à la trêve internationale

Touché à un mollet lors de la victoire de Liverpool contre Crystal Palace le 18 septembre dernier (3-0), Thiago Alcantara (30 ans) n'était pas présent en League Cup, mardi, pour la rencontre remportée face à Norwich (3-0) et le milieu de terrain international espagnol (46 sélections, 2 buts) ne semble pas proche d'un retour à en croire les propos de son entraîneur Jürgen Klopp présent, ce vendredi matin, en conférence de presse.

«La date du retour de Thiago n'est pas encore claire à 100 %. C'est un problème musculaire à un mollet, donc après la trêve internationale probablement. Je ne pense pas qu'il soit possible de le revoir plus tôt». Dès lors, Liverpool devra se passer des services de l'ancien joueur du Bayern Munich pour le match à Brentford samedi (18h30) mais aussi pour la rencontre face à Porto mardi (21 heures) en Ligue des champions, ainsi que pour le choc contre Manchester City dimanche prochain (17h30). Touché au pied, Naby Keita sera également forfait contre les Bees et semble d'ores et déjà incertain pour le déplacement à Porto.