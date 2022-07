Juventus : Paul Pogba est arrivé pour sa visite médicale

La suite après cette publicité

Le retour de Paul Pogba à la Juventus s'accélère. Après avoir atterri à Turin hier, en publiant ce message sur les réseaux sociaux : « Je suis de retour. Je suis très content d'être ici et j'ai tellement hâte de commencer et de porter ce maillot de la Juventus une nouvelle fois. » L'international français va passer sa visite médicale ce samedi matin et si tout se passe comme prévu il rejoindra la Vieille Dame.

Six ans après, Pogba revient dans le Piémont après un retour mitigé à Manchester United. Et notamment l'an dernier avec une saison difficile, notamment avec de nombreuses blessures pour le joueur de 29 ans. Il doit parapher un contrat de 4 ans avec les Bianconeri.