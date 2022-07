FC Barcelone : rencontre entre Lewandowski et Xavi à Ibiza

La suite après cette publicité

Tous deux en vacances avant le début de la pré-saison, Robert Lewandowski et Xavi se sont croisés à Ibiza selon les informations de Mundo Deportivo. Une rencontre apparemment inopinée entre l'attaquant polonais (50 buts et 7 passes décisives en 46 matchs avec le Bayern Munich cette saison) et l'entraîneur blaugrana, mais qui aurait été l'occasion d'un bref échange entre les deux hommes, qui pourraient se retrouver ensemble au FC Barcelone dès la saison prochaine.

Pour rappel, le club catalan souhaiterait arracher le buteur de 33 ans au Bayern Munich, qui ne semble cependant pour le moment pas enclin à le laisser partir. Si l'arrivée du Bavarois est encore loin d'être officialisée, ce dernier ne cache pas ses envies de départ. Après sa prise de parole officielle lors du dernier rassemblement de la sélection polonaise, Robert Lewandowski aurait une nouvelle fois assuré à Xavi son envie pressant de rejoindre le club azulgrana - très - prochainement. Un désir qui semble partagé par le coach de 42 ans, conscient de l'apport potentiel de l'avant-centre malgré tout lié à son club allemand jusqu'en 2023.