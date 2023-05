Leicester : James Maddison sera vendu cet été

La suite après cette publicité

L’avenir de James Maddison serait scellé. Alors que Leicester joue sa survie en Premier League en cette fin de saison, le milieu de terrain anglais pliera bagage dans tous les cas lors du prochain mercato estival selon The Telegraph. Plusieurs grandes écuries anglaises seraient intéressées par le joueur de 26 ans, notamment Manchester United, Tottenham ou encore Newcastle.

Considéré comme le meilleur joueur de l’effectif des Foxes, l’international des Three Lions sera disponible avec une offre entre 45 et 60 millions d’euros. Il lui reste encore un an de contrat avec Leicester. Une vente importante pour l’actuel 18e du championnat anglais, qui a révélé des pertes record de 92,5 millions d’euros dans ses comptes financiers plus tôt cette année.

À lire

PL : Aston Villa accède au top 5, Jamie Vardy sauve Leicester face à Leeds