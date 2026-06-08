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Lamine Yamal explique la raison inattendue de son bandage à la main

Par Allan Brevi
1 min.
Lamine Yamal contre Villarreal @Maxppp

Alors qu’il est régulièrement aperçu avec un bandage à la main lors des rencontres du Barça et de la sélection espagnole, Lamine Yamal a enfin expliqué l’origine de cette habitude. Et la raison est pour le moins inattendue. Le prodige de 18 ans a révélé que tout avait commencé lors d’une partie de jeu vidéo… « En jouant à la Play, j’ai donné un coup de poing à la télévision. À partir de là, je me suis bandé la main et ça m’allait super bien, comme si j’étais Karim Benzema », a-t-il raconté avec humour sur sa chaîne YouTube.

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Depuis, cet accessoire est devenu une véritable marque de fabrique pour l’ailier du FC Barcelone. Si plusieurs joueurs du Barça, comme Robert Lewandowski, Gavi ou encore Raphinha ont également été aperçus avec des bandages aux mains ces dernières saisons, l’explication de Lamine Yamal est bien plus étonnante. Une anecdote qui illustre une nouvelle fois la spontanéité du jeune international espagnol de 18 ans, déjà considéré comme l’un des visages du football mondial.

Pub. le - MAJ le
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