Mercato : le Real Madrid bouleverse ses plans pour Kylian Mbappé

Une histoire sans fin. Entre Kylian Mbappé (24 ans) et le Real Madrid, il y a eu plusieurs rendez-vous manqués. Le dernier date de l’été dernier, lorsque le Français a finalement prolongé au Paris Saint-Germain alors que la Casa Blanca lui ouvrait grand ses portes. Un an plus tard, l’attaquant est de nouveau lié aux pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu. Sa décision de ne pas prolonger son bail dans la capitale au-delà de 2024 relance plus que jamais les rumeurs entourant son avenir et un départ en Espagne.

Dès ce week-end, Florentino Pérez avait mis le feu en déclarant qu’il recruterait Mbappé… mais pas cette année. Hier, KM7 a remis une pièce dans la machine en faisant part publiquement de son souhait de ne pas poursuivre l’aventure. D’ailleurs, El Chiringuito a indiqué que le président madrilène était sûrement au courant de la lettre envoyée par le champion du monde 2018 au PSG. Ce n’est pas une certitude. Ce qui l’est en revanche, c’est que le Real Madrid est lié à Mbappé. Pourtant, les patrons parisiens ne veulent pas vendre leur joueur aux Merengues selon la Cadena SER.

Madrid attend de voir pour Mbappé

Pour l’avoir, ils devront donc attendre un an (pour le récupérer libre) ou faire changer d’avis le PSG. Mais est-ce leur souhait ? D’après Marca, les Madrilènes estiment que ce n’est pas à eux de faire le premier pas mais à Mbappé, qui doit se déclarer publiquement, et au PSG, qui doit renouer des relations avec eux. Les dirigeants espagnols pensent aussi que les problèmes entre le Français et Paris ne les concernent pas. Le média ibérique explique que recruter le Bondynois n’était pas prévu dans les plans du club cet été, mais plutôt en 2024 une fois qu’il serait libre. Avec son annonce, KM7 a tout relancé.

L’idée était de recruter un numéro 9 pour remplacer Karim Benzema. Harry Kane, priorité de Carlo Ancelotti, était ciblé. Mais le prix demandé par Tottenham a calmé les Madrilènes. Kai Havertz a aussi été sondé. Mais AS précise que même si les Merengues aiment ces joueurs, ce n’est rien en comparaison de KM7, que Florentino Pérez veut à tout prix. Malgré tout, le Real Madrid se méfie du Français. L’été dernier, il leur avait fait faux bond en prolongeant au PSG. Les Ibériques avaient ainsi manqué Erling Haaland. Cette fois-ci, ils se demandent donc s’ils doivent faire confiance à Mbappé ou alors foncer sur Kane. D’autant qu’ils n’avaient pas prévu de dépenser autant cet été sur KM7, eux qui ont déjà déboursé 103 millions d’euros sur Jude Bellingham. Mais d’après nos informations, le président madrilène veut tenter le coup Mbappé cet été. La suite au prochain épisode.