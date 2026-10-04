Argentine : Franco Mastantuono répond aux critiques

Après une saison compliquée au Real Madrid. Franco Mastantuono a fait le choix de se relancer du côté de la Fiorentina, en Italie. Et ça se passe plutôt bien pour lui, auteur de trois buts en cinq rencontres avec la Viola, et buteur avec la sélection argentine contre le Burkina Faso cette nuit. Après cette victoire polémique 7-0, il a tenu à répondre à ses détracteurs.

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« Les gens sont très exigeants avec moi. Je comprends, je sais ce qui est attendu de moi. Souvent les gens sont durs, mais j’essaye de m’amuser. Je ne suis pas en train de me plaindre des critiques, je suis footballeur, je comprends. Mais parfois, on parle de choses qui ne dépendent pas que de moi. Moi, je fais juste mon travail, et j’essaye de le faire bien », a indiqué l’Argentin. Le message est passé.