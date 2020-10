Montpellier : Andy Delort fait son mea-culpa et prévient ses adversaires

Sèchement battus la semaine dernière sur leur pelouse par une formation rémoise inspirée, les joueurs du Montpellier Hérault SC traversent une période bien difficile. Les hommes de Michel Der Zakarian n’ont plus connu la victoire depuis plus d’un mois et un succès à domicile face à Angers (4-1). Depuis ce jour, les Montpelliérains alternent les matches nuls et les défaites à la grande insatisfaction de leur attaquant Andy Delort. Présent en conférence de presse vendredi, l’ancien Toulousain s’est dit attristé par la situation actuelle et a tenté de l’expliquer.

«Je pense qu’il y a des périodes avec des situations comme les matchs contre Reims et Monaco où l’on doute. C’est compliqué, tout est remis en question. On s’est dit les choses dans le vestiaire hier, il faut retrouver cette solidarité qu’on avait», a ainsi affirmé l'attaquant avant d'évoquer la colère des supporters. «Je prends à cœur de voir les supporters pas contents, ça m’a tracassé. J’ai pris la parole hier parce que je trouve que c’est facile de critiquer un entraîneur comme ça à été fait mais ce sont nous les joueurs les premiers acteurs sur le terrain. Les supporters aiment le club, moi aussi. Aujourd’hui, il faut relever la tête. Il faut être plus groupés, plus solidaires. Il y a une urgence, on est conscient que ce week-end il faut qu’on fasse un bon match. Il faut relancer la machine, on a le groupe pour et on va y arriver», a ainsi conclu le natif de Sète.