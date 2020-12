Le PSG et Jesé Rodriguez se séparent

Toutes les bonnes choses ont une fin. Arrivé à l'été 2016 du Real Madrid contre 25 M€, le milieu offensif canarien aura en un peu plus de 4 ans disputé seulement 18 rencontres et inscrit 2 buts, toutes compétitions confondues. Prêté à Las Palmas, à Stoke City, au Betis puis au Sporting CP ces dernières saisons, il était devenu un poids financier pour le club de la capitale. Son salaire de 420 000 euros brut par mois avait incité le PSG à négocier un départ anticipé. C'est chose faite !

«Le Paris Saint-Germain et Jesé se sont mis d’accord pour résilier le contrat du joueur, qui arrivait à expiration le 30 juin 2021», annonce le Paris Saint-Germain dans un communiqué. Âgé de 27 ans, le natif de Las Palmas aura, sous le maillot Rouge et Bleu, décroché 1 Championnat de France (2020), 1 Coupe de la Ligue (2017) et 1 Trophée des champions (2017). «Le Paris Saint-Germain souhaite à Jesé le meilleur dans la suite de sa carrière professionnelle».