Liverpool et Manchester City s'arrachent une pépite néerlandaise

La suite après cette publicité

Suivi par des clubs français comme l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais et le Lille OSC l'été dernier, Cody Gakpo (22 ans) avait finalement fait le choix de rester du côté du PSV Eindhoven. Bien lui en a pris puisqu'en 28 rencontres, il a inscrit 10 buts et délivré 11 offrandes. Essentiel dans le système de Roger Schmidt, il est encore sous contrat jusqu'en juin 2025 avec son club formateur et pourrait prolonger jusqu'en 2026 selon Voetbal International.

Pour autant, cela ne fermera pas la porte à un départ. Suivi par le Bayern Munich, il est aussi lié à Manchester City et Liverpool qui sont très intéressés par son profil. Fort de sa bonne saison, il se dirige vers un départ cet été et ceci pourrait permettre une vente record pour le PSV Eindhoven. Les Boeren pourrait faire mieux que le départ d'Hirving Lozano pour Naples contre 40 millions d'euros.