FIFA : Nasser Al-Khelaïfi ferme totalement la porte à la présidence

Nasser Al-Khelaïfi n’a aucune intention de briguer la présidence de la FIFA. Alors que son nom est évoqué parmi les dirigeants susceptibles de se présenter face à Gianni Infantino lors des prochaines élections, le président du PSG a catégoriquement écarté cette possibilité. Interrogé lors de l’assemblée générale des clubs de football européens au Danemark, il a été très clair : « Je n’ai absolument aucun intérêt pour la FIFA, aucune ambition d’y siéger. Je ne pense pas être la personne qu’il faut et, en réalité, je ne souhaite pas y aller », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Le Parisien.

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Le dirigeant parisien assure préférer poursuivre ses fonctions actuelles plutôt que de se lancer dans la course à la présidence de l’instance mondiale. « J’apprécie ce que je fais et je m’amuse bien. Nous voulons continuer à construire ensemble des projets positifs. La FIFA n’est pas pour moi », a insisté Al-Khelaïfi. À quelques mois de l’élection prévue en mars, Gianni Infantino reste ainsi, pour le moment, le seul candidat déclaré à sa succession.