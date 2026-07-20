Aston Villa pousse pour Nicolas Jackson

Aston Villa pousse pour recruter Nicolas Jackson cet été. Selon nos informations, l’international sénégalais n’est pas opposé à l’idée de rejoindre le club de Birmingham, où il retrouverait Unai Emery, avec qui il entretient une excellente relation depuis leur collaboration à Villarreal.

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Le dossier dépendra désormais aussi de la position de Chelsea. En interne, la décision pourrait être influencée par Xabi Alonso, qui souhaiterait observer Nicolas Jackson durant la présaison avant de trancher sur son avenir. Si le technicien espagnol décide de le conserver, Aston Villa devra probablement se tourner vers d’autres pistes.