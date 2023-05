Nantes : Waldemar Kita pense à Patrick Vieira !

Dix-septième du classement de Ligue 1, le FC Nantes est tombé dans la zone rouge au plus mauvais moment d’une saison où 4 clubs seront directement condamnés à la Ligue 2. Mais l’esprit existe chez les Canaris qui ne sont qu’à une longueur du premier non relégable, l’AJ Auxerre. Et si le club des bords de l’Erdre arrive à se maintenir, il voudra frapper un grand coup.

L’Équipe affirme en effet qu’en cas de maintien, Waldemar Kita veut faire de Patrick Vieira le futur coach de son FCN ! Actuellement, c’est Pierre Aristouy, l’ancien entraîneur des U19 nantais, qui assure l’intérim suite au limogeage d’Antoine Kombouaré. Visiblement, maintenir un technicien du cru n’est pas dans les plans du propriétaire des Canaris qui vise donc du clinquant.

Une cible uniquement en cas de maintien

Le quotidien nous apprend que ce n’est pas la première fois que Kita a le champion du monde 1998 dans son viseur. En 2021, après s’être sauvé de justesse face à Toulouse en barrages, Nantes avait courtisé l’ancien milieu de terrain. Mais ce dernier avait finalement choisi de céder aux sirènes anglaises de Crystal Palace. Aujourd’hui libre de tout contrat, Vieira peut-il réellement être intéressé ?

Si le FCN descend en L2, cette piste sera à oublier. Elle restera difficile, même en cas de maintien. En effet, outre le fait de savoir si un tel challenge peut séduire Vieira, le journal nous rappelle que le Français touchait un salaire annuel de 5 M€ environ à Londres. Or de tels émoluments seraient difficilement applicables à un FC Nantes aux moyens bien inférieurs aux riches clubs de Premier League. À suivre.