Atlético : la nouvelle sortie de l’agent de Julián Álvarez sur le Barça

Le dossier Julián Álvarez au Barça reste pour l’instant au stade des rumeurs. Ces dernières semaines, alors qu’Arsenal s’intéresse aussi à l’Argentin de 25 ans, certains médias ont évoqué un possible contact entre Deco, directeur sportif du club catalan et l’agent de l’attaquant de l’Atlético de Madrid, Fernando Hidalgo. L’agent a cependant démenti ces informations, précisant qu’aucune rencontre n’avait eu lieu avec Barcelone et que toute discussion sur le joueur devait passer par la direction de l’Atlético d’après Mundo Deportivo.

Arrivé à Madrid en provenance de Manchester City pour 95 millions d’euros, Álvarez est sous contrat jusqu’en 2030 et reste pleinement engagé avec son club actuel. L’attaquant argentin, dont le profil avait été envisagé pour remplacer Lewandowski, demeure donc indisponible pour le Barça tant que l’Atlético n’aura pas ouvert la porte à des négociations officielles. Affaire, encore et toujours, à suivre…