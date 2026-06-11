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Bayern Munich : une offre de 45 millions pour Ismael Saibari

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Ismael Saibari @Maxppp

Du haut de ses 25 ans, Ismael Saibari a encore une fois régalé du côté du PSV Eindhoven cette saison. L’international marocain a affiché des statistiques assez impressionnantes avec 19 buts et 9 passes décisives en 37 matches avec la formation néerlandaise. De quoi être élu, de loin, meilleur joueur d’Eredivisie cette saison et surtout attiser les convoitises cet été. Nous vous révélions que le Bayern Munich avait fait une approche concrète. Un accord avait été trouvé pour un contrat jusqu’en 2030 avec le joueur.

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Il ne manquait donc que l’accord entre les clubs. Il y a quelques jours, nous vous révélions que le joueur devait passer sa visite médicale aux États-Unis pour conclure l’accord rapidement, alors que les deux clubs discutent. Selon nos indiscrétions, la première offre du Bayern Munich est de 45 millions d’euros avec 5 millions de bonus. Une offre que le PSV devrait refuser puisque le club néerlandais veut plutôt 50 millions hors bonus. Les négociations vont se poursuivre, mais l’optimisme est de mise dans ce dossier.

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