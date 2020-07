OM : Louis van Gaal en visite

L'Olympique de Marseille est sur le pont. Les Phocéens sont actuellement en stage au Portugal. L'occasion de pouvoir travailler et préparer la saison prochaine où les pensionnaires de l'Orange Vélodrome retrouveront la Ligue des Champions. Ce mardi, les Marseillais ont effectué une nouvelle séance à Quinta do Lago sous les ordres d'André Villas-Boas mais aussi sous le regard d'un spectateur bien particulier.

En effet, La Provence rapporte que Louis van Gaal (68 ans), l'ancien entraîneur du Bayern Munich ou encore de Manchester United et l'ex-sélectionneur des Pays-Bas, est venu assister à l'entraînement de l'OM. Il en a profité pour observer et échanger avec AVB. Le quotidien régional précise toutefois que cette visite n'est qu'une visite de courtoisie et qu'elle n'a rien à voir avec la possible vente du club phocéen.